Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa - Ligdeki son 3 maçında galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligdeki son 3 maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan, iç sahada ise Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, Kasımpaşa karşısında çıkış arayacak. Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Hugo Vieira ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ile Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a giderek maç saatini bekleyecek. Öte yandan Sivasspor'un bugün gerçekleştirdiği idmanda yeni transfer Özer Hurmacı da yer aldı. Kasımpaşa, 29 puanla ligde 7. sırada yer alırken, Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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