0553 313 94 23

Sivasspor'un rakibi Erzurumspor

- Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:36
Sivasspor'un rakibi Erzurumspor


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak haftaya 7. sırada girerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18 puanla 17. sırada haftaya başladı.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:36
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plajda kendini vuran emekli polis hayatını kaybetti
    1. Plajda kendini vuran emekli polis..
    2. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    3. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    4. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    5. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    6. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    7. Pembe kodla bebekler güvende
    8. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    9. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    10. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    11. O sevindi, herkes üzüldü
    12. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    13. "Böyle bir rapor yok"
    14. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    15. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    16. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    17. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    18. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    19. Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
    20. Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat..
    21. Lösemi hastası Sonat Emre için kritik..
    22. Bayramlarımızı zehir eden Çin’in..
    23. "Kadroyla birlikte iş verimi artacak"
    24. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası..
    25. Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü
    26. Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak..
    27. Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini..
    28. Emrah şarkıcılığı bırakıyor mu? Emrah..
    29. TÜRKSAT'ı işgal eden FETÖ'cülere rekor..
    30. Doğu Ekspresi'ne bilet bulmakta zorluk..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü