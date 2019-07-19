Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi



SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bolu kampını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlılar, 14 günlük birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kamp süresince yeni sezona yoğun tempoyla hazırlanan Sivasspor, 23 antrenman yaptı ve kampın tek hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekibe kamp süresince yeni transferler Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano dahil oldu. Birinci etap Bolu kampını tamamlayan Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı-beyazlılar, 21 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak ve 22 Temmuz sabahı ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek. Yeni sezon hazırlıklarını 31 Temmuz'a kadar Hollanda'da sürdürecek Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Hollanda kampının ardından 2 gün izinli olacak kırmızı-beyazlı futbolcular, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

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