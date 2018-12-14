



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un altyapısına kazandırılacak çocuklar, okullardan seçilecek.

"Sivasspor'un Altyapısına Yetenekli Öğrenci Kazandırma" projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivasspor Kulübü arasında protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sivasspor'a ayrı önem verdiklerini vurgulayan Ayhan, "Çocukların yeteneklerine göre tespit edilip yönlendirilmesi, yeni dönem eğitim ruhunda var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal çatıyı kurdular. Biz de Sivas'ta eğitimdeki değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında bu çalışmaya başladık. Hem Bakanlığımızın vizyonuna hem de sahanın dinamiklerine uygun şekilde Sivas'ın yetenekli Yiğidolarının tespitini yaparak, Sivasspor'da da pratik eğitimlerini vererek, spor kültürünü, spor ahlakını ve Sivasspor vizyonunu kazandırarak, inşallah yeni genç Yiğidolar ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki 9 nolu girişe, geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'ın adının verildiğini aktararak, "Onun isminin yaşatılması Sivasspor'un vefasının en büyük göstergelerinden biri. Eren Dolak kardeşimizin statta devamlı giriş yaptığı 9 nolu giriş, Eren Dolak Girişi olacak. Taraftarımız her girdiğinde Eren Dolak kardeşimizi hatırlayacak, yad edecek, unutulmayacak. Ben bu vefasından dolayı Sivasspor'umuza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da Sivas Valiliğinin Sivasspor'a her anlamda destek olduğunu dile getirerek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu organizasyon, Sivasspor Kulübüne çok önemli katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin modern, çağdaş tesislerde iyi eğitim alması konusunda destek olacaktır. Hepimiz gençler için, yeni nesil için bu sorumluluğun bilincinde mücadele ediyoruz. Bu projeyle bize başvuran Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Valiliğimize de çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise proje kapsamında halk eğitim öğretmenleri tarafından beden eğitimi öğretmenleri ve Sivasspor antrenörlerinin de desteğiyle yetenekli öğrencilerin tespitinin yapılacağını ve bu öğrencilerin futbol eğitimi alacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Ayhan, Otyakmaz ve Savaşçı, protokolü imzaladı.