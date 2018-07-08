THY - İmaj
0553 313 94 23

Sivasspor bombayı patlattı! Barcelonalı yıldıza yakın markaj

İskelet kadroyu büyük ölçüde koruyan Sivasspor, transferde büyük oynuyor. Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezonu Benfica’da kiralık olarak geçiren Barcelona’nın sağ kanat oyuncusu Douglas’a kancayı taktı.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:07
Sivasspor bombayı patlattı! Barcelonalı yıldıza yakın markaj

Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt’u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme Barcelona’nın sağ kanat oyuncusu Douglas girdi. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica’da geçiren Douglas, 11 karşılaşmada forma giydi.

Yiğidolar, 1 sene daha İspanyol devi ile sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcunun şartlarını araştırıyor. Eğer yüksek bir ücret talebi gelmezse, görüşmeler hız kazanacak.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe’nin gündemine girmişti.

AHMET ÇALIK RADARDA

Öte yandan Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık’ı gündemine aldı. Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom’un kararını bekliyor. Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet’i kiralık olarak takıma kazandıracak.

Ahmet Çalık ile Rizespor, Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:07
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Bursa
  4. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan çocuklar için flaş öneri! Elon Musk devreye girdi
    1. Mahsur kalan çocuklar için flaş öneri!..
    2. Milli yıldız Fransız devinde!
    3. Ankara'da merak uyandıran şüpheli ölüm!
    4. Mesut Özil'in babası o fotoğrafla..
    5. Afrin'de terör örgütüne büyük darbe!..
    6. Erdoğan'ın ilk mesaisi kritik zirveyle..
    7. Acı haber geldi: Cesetlerine ulaşıldı!
    8. 6 yaşındaki Ufuk'tan acı haber!
    9. Flaş! Bir kaşığı 100 lira!
    10. Kadın esnaf sayısı 278 bine yükseldi
    11. Havacılık sektörü yeni havalimanıyla..
    12. Giresunlu vatandaş minik Leyla için..
    13. İmar Barışı’nda 315 milyon toplandı
    14. Terim'den flaş açıklama: Umarım yeni..
    15. Katma değerin lokomotifi patent olacak
    16. Sivasspor'dan Barcelonalı yıldıza kanca!
    17. Beşiktaş Brezilyalı yıldızı bitiriyor!
    18. Kaybolan çocuktan acı haber geldi!
    19. FETÖ'nün ABD'deki kampından şok..
    20. Yemin töreninde çarpıcı detay: Bahçeli..
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!