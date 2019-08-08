Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları08 Ağustos 2019 Perşembe 13:10
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yarım sahada çift kale maçla süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten ve yönetici Ekrem Munar da takip etti.
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