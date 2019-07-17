Sivasspor'da Uğur ve Ali sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uğur ve Ali, Ankara'da Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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