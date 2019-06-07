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Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi

- Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı- Çalımbay: "Demir Grup Sivasspor belki de en rahat, güvenerek, inanarak çalıştığım yerlerin başında geliyor. Bu yüzden iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum"- Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Sivas, hocamızın kendi şehridir, Sivasspor kendi kulübüdür. 1967 yılında Kayserispor karşılaşmasına gitmek için babasının ardından ağlayacak kadar Sivassporludur"

07 Haziran 2019 Cuma 16:35
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Çalımbay, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür etti.

Sivas'ta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "Sivas benim için çok önemli, doğduğum büyüdüğüm yer. 4 Eylül Stadyumu'nu toprak zeminlerinden hatırlıyorum. Çok güzel günlerim geçti, küçüklüğüm tamamen burada Sivasspor'da geçti." dedi.

Yönetim ve taraftarlarla birlikte Sivasspor'u çok iyi bir duruma getirmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Buraya gelirken konuştum, hedefe gidelim, Erdal Bey (Sarılar) de 'Hedefi seçtiğimiz için seni seçtik.' dediler. Kendilerine teşekkür ettim. Hiç tereddüt etmeden de buraya geldim. İmzamızı atacağız ve en kısa sürede de çalışmalarımıza başlayacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın süresinin sorulması üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:

"Buradaki süre bence önemli değil, burada yapacağımız işler çok önemli. Buraya başarılara imza atmak için geldik. İlk geldiğimde de aynı şekilde 1 yıllık yapmıştım ve 3 yıl burada kaldım. Yine aynı şekilde 1 yıllık olur, sürenin önemi yok. Önemli olan işlerimizin çok iyi gitmesidir. İyi gittiği takdirde sonuna kadar da buradayız, gitmeye niyetimiz yok. Her şeyimiz burada zaten. Önemli olan bu sene Demir Grup Sivasspor'un çok başarılı olması, başka bir şey değil. Bazı kulüplerle 3 yıl attım ama uzun süre olmadan ayrılabiliyorsunuz. Sözleşmenin 3-5 sene olması önemli değil, arkadaşları görüyorsunuz, kısa sürede ayrılıyor. Önemli olan istikrar yakalamaktır. Demir Grup Sivasspor belki de en rahat, güvenerek, inanarak çalıştığım yerlerin başında geliyor. Bu yüzden iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."


- "Çok oyuncunun gitmesi aslında bir avantaj"


Takımda bazı oyuncularla yolların ayrıldığının hatırlatılması üzerine ise Çalımbay, "Çok oyuncunun gitmesi aslında bir avantaj çünkü şu anda kendi takımımızı yapmış olacağız. Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süreden beri oyuncu seyrediyoruz. Avrupa'nın hemen her yerinde ve Türkiye'de de seyrediyoruz ve iyi oyuncular kazandıracağız buraya. Bu tabii ki bir avantaj. Önemli olan bu oyuncuları transfer edebilmek bir an önce. Bu açıdan çoğunun gitmesi dezavantaj olmayacak, biz bunu alacağımız oyuncularla avantaja çevireceğiz. Bundan önce geldiğimizde de çok iyi oyuncuları buraya kazandırmıştık, aynı şekilde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- "Geleceğe daha güzel ve umutlu bakıyoruz"


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da bugün Sivasspor için özel bir gün olduğunu söyledi. Kırmızı-beyazlı ekibin yeniden Çalımbay ile sözleşme imzaladığını ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Hepinizin hatırladığı gibi 2013 yılında 2,5 yıllık beraberlikten sonra Süper Lig'de eşi görülmemiş beraberlikle Rıza hocamızla birlikteliğimize bir müddet ara vermiştik. Aradan 6 yıl gibi bir süre geçti. Hem kendi açısından hem bizim açımızdan heyecanlı, inişli çıkışlı grafikler yaşandı ama bugün tekrar bir aradayız ve Demir Grup Sivasspor, geleceğe daha güzel ve daha umutlu bakıyor. Hocamıza teklifimizi kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Sivas, hocamızın kendi şehridir, Sivasspor kendi kulübüdür. 1967 yılında Kayserispor karşılaşmasına gitmek için babasının ardından ağlayacak kadar Sivassporludur. Dolayısı ile biz onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Çalımbay sözleşmeyi imzaladı.


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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:35
  1. Futbol
  2. Mecnun Otyakmaz
  3. Rıza Çalımbay
  4. Sivasspor

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