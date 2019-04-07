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Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor

- Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı

07 Nisan 2019 Pazar 12:06
Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da kötü gidiş sürüyor.

Ligin 25. haftasında iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra 26. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların kötü gidişi, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da devam etti.

Sivas ekibi bu sonuçla, üst üste 2 müsabakasından da puansız ayrıldı.

Son 2 haftada kalesinde 5 gol gören ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Demir Grup Sivasspor, 34 puanda kaldı.


- Zorlu maçlar bekliyor

Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 7 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.

Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç sahada Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak. Sivasspor, deplasmanda ise Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.


- Süper Lig'de 600. gol sevinci


Demir Grup Sivasspor, dün Kayserispor'a 3-1 mağlup olunan karşılaşmada Süper Lig'deki 600. golüne de imza attı.

Kayserispor karşısında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü kaydeden Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor'un bu kulvardaki 600. golüne adını yazdırdı.

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Erdoğan, Sivasspor formasıyla resmi bir maçta ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.


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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:06
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. kötü gidişat
  4. SÜPERLİG

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