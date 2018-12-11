Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü sahalarında MKE Ankaragücü ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziya, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından kırmızı-beyazlı ekibin iyi bir ivme yakaladığını ifade etti.

Aldıkları seri galibiyetlerin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ziya Erdal, "Ligin ilk yarısında evimizdeki son maçımızı MKE Ankaragücü ile oynayacağız. İnşallah bu karşılaşmayı kazanırız. İlk yarıyı da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki idman koşuyla başladı. Koordinasyon çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan İlker Sayan, takımdan ayrı koştu.





- MKE Ankaragücü maçı biletleri satışa çıktı





Bu arada, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa çıktı.



Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri "www.passo.com.tr" adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunuldu.

Maçın biletleri 11 ile 54 lira arasında satılıyor.



