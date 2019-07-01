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Sivasspor'da kombine fiyatları belirlendi

- Kombineler 75 ile 400 lira arasında değişen fiyatla satışa sunulacak

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:51
Sivasspor'da kombine fiyatları belirlendi


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2019-2020 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin fiyatları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda 4 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te eski kombine kart sahipleri için kombineler satışa sunulacak ve 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te satışlar kapanacak.

11 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak, taraftarlar dilediği yerden kombinesini satın alabilecek.


- Kombineler 75 ile 400 lira arasında satılacak


Yeni sezonda geçerli olacak kombinelerin fiyatları ise Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75 lira, maraton üst C, D ve E blok 200 lira, maraton üst A, B, F ve G blok 150 lira, maraton alt C, D ve E blok 200 lira, maraton alt A, B, F ve G blok 150 lira, VIP B üst bayan tribün 75 lira, VIP B-E alt tribün ise 400 lira olarak belirlendi.

Kombine satışı www.passo.com.tr adresinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Taraftarlara en fazla 5 kombine kart satışı yapılacak, sezon başladıktan sonra da kombine kart satışları devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:51
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. kombine
  4. SÜPERLİG

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