Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Isaac Cofie, sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Isaac Cofie'ye, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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