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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:57
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.

Sağanak altında gerçekleştirilen idman, ısınma, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.


- Yeni transferler idmanda


İdmanda, yeni transferler Fousseni Diabate ve Fatih Aksoy da yer aldı.

Fatih, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında yarın Romanya 1. Ligi ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:57
  1. ikinci yarı hazırlıkları
  2. Sivasspor
  3. SÜPERLİG

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