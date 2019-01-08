Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, futbolcuların taktiksel çalışmasıyla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile yapacak.