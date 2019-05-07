Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları07 Mayıs 2019 Salı 19:38
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
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