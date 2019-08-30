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Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

30 Ağustos 2019 Cuma 15:18
Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sahada Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Sivasspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:18
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