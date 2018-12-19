Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları19 Aralık 2018 Çarşamba 14:30
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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