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Sivasspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay: - "Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki Rizespor maçı. Bütün her şeyimizle şu andan itibaren oraya odaklandık. Şu andaki tek düşüncemiz o maç"

20 Ağustos 2019 Salı 21:34
Sivasspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında 3-0 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Aldıkları sonuçla lige iyi başladıklarını aktaran Çalımbay, mükemmel oynadıklarını dile getirdi.

"İyi bir sonuç aldık ama sonuçtan ziyade oynadığımız futbol, herkesin kapasitesinin üzerine çıkması, herkesin görevini dört dörtlük yapması ve maçın başından sonuna kadar da oyundan kopmadan, oyun disiplininden kopmadan çok güzel bir futbol oynadık." diyen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Ligde ilk galibiyetimizi aldığımız için mutlu olduk. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki Rizespor maçı. Bütün her şeyimizle şuandan itibaren oraya odaklandık. Şuanda ki tek düşüncemiz o maç. Almaya çalıştığımız oyuncular var. Hazırlık döneminde de az bir sayıyla başlamıştık, sonra yavaş yavaş transfer yaptık. Belki bir veya iki tane transfer yapmaya çalışıyoruz. Olacaksa da en iyisini yapmaya, en iyisini almaya çalışıyoruz. Tabi ki şu anda bütün her şey yönetimde, onu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'nın durumuyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Bir şeyi yok, bugünde antrenmana çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Takımımızda sezon başından beri mükemmel bir hava vardı. Hazırlık döneminde çok az kişiyle çalıştık ama çok önemli işler yaptık. Havamız mükemmeldi, bunu da sahaya yansıttığımız zaman güzel şeyler oluyor. Oynadığımız takım Beşiktaş çok iyi bir takım, gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Onun için alınan galibiyet çok çok önemli. Bu maçın daha da anlamlı olması için Rizespor maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor."


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma koşusuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.

Hafif sakatlığı bulunan Ziya Erdal, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:34
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