Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından oyuncular, minyatür kale maçı yaptı. Futbolcular antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.