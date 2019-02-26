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Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

- Kırmızı-beyazlı futbolu Mert Hakan Yandaş:- "Bizim için 1 puan da 3 puan da önemli. İnşallah 3 puan alırız, kaybetmemek daha önemli"

26 Şubat 2019 Salı 13:42
Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacakları maçtan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Mert Hakan, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son iki haftada aldıkları mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bu mağlubiyetleri unutarak gelecek maçlara bakacaklarını dile getiren Mert Hakan, "Birlikte oynamayı seven bir takımız, zaten birlikte oynadığımız zaman iyi bir ekibiz. Öteki türlü kendimizin dışına çıktığımız zaman böyle kötü sonuçlar alıyoruz." dedi.

Mağlubiyetlerden ders çıkaracaklarını ifade eden Mert Hakan, "Önümüzde çok önemli bir maç var, hem Bursaspor için hem de bizim için çok önemli. Oraya gidip sisteme bağlı kalıp, birlikte oynayıp, birlikte mücadele edip, yüreğimizi ortaya koyup maçı kazanmak ya da puan almak istiyoruz. Bizim için 1 puan da 3 puan da önemli. İnşallah 3 puan alırız, kaybetmemek daha önemli." diye konuştu.

Sakatlığı dolayısıyla 6 ay sahalardan uzak kaldığını ve çok kötü bir dönem geçirdiğini anımsatan Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Sakatlığım yaklaşık 200 gün sürdü, ameliyata 3 hafta diye girmiştim. Kötü bir dönemdi, çok zor günler yaşadım. Çok mücadele ettim, geri dönmek için de çok çabaladım, çok çalıştım. Bir gün fırsat geleceğini biliyordum. Bunu geçen sene de çok yaşamıştım. Çünkü Süper Lig'de beklemediğiniz anlarda fırsat gelebiliyor, burası böyle bir yer. Onun farkındaydım, kendimi hazır tutmaya çalıştım, çok çalıştım. Allah'a şükür Antalyaspor maçında süre aldım. Keşke maçı çevirebilseydim benim için çok daha güzel olurdu. Kaçırdığım bir pozisyonum var, gol olmasını çok isterdim ama nasip. Böyle dönmek beni çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra geçen sezon gibi takıma katkıda bulunmak istiyorum."


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, ligin 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Çabukluk çalışmasının ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

David Braz sakatlığı nedeniyle salonda çalıştı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:42
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