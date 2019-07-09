Sivasspor'da Arouna Kone sağlık kontrolünden geçirildi



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Arouna Kone sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arouna Kone, İstanbul'da Medicana Kadıköy Hastanesinde bir dizi kontrole tabii tutuldu. 35 yaşındaki futbolcu, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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