Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.19 Kasım 2018 Pazartesi 15:59
Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine, geçici olarak takımın başında bulunan Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.
Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivassporumuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
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