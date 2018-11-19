Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük görevine, geçici olarak takımın başında bulunan Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Sivasspor'un açıklaması şu şekilde:

Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.

Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivassporumuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.

Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.