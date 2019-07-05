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Sivasspor yarın sezon hazırlıklarına başlayacak

05 Temmuz 2019 Cuma 15:44
Sivasspor yarın sezon hazırlıklarına başlayacak

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, birinci etap kamp çalışmalarına yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için bu akşam Bolu Greenpark Otel'de toplanacak kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yarın sabah yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Bolu'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek Demir Grup Sivasspor, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından 2 gün izne ayrılacak Sivassporlu futbolcular, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz'da burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlılar, Hollanda kampında ise 3 hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

Sivasspor, Hollanda kampının ardından Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdürecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:44
  1. Demir Grup Sivasspor
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  4. SÜPERLİG

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