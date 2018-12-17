Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji arasında sponsorluk anlaşması

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun ismi, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sponsorluk anlaşması dolayısıyla stadyumda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Sivas'ın bugün bir güzellik yaşadığını söyledi.

Bu güzelliği yaşatan Sivasspor'a ve Bahçeşehir Koleji yetkililerine teşekkür eden Ayhan, "Bahçeşehir Koleji, Türk eğitim sistemine yeni bir soluk getiren, yeni bir paradigma kazandıran eğitim kuruluşu. Dolayısıyla eğitimde yük alan bu kurumumuzu öncelikle tebrik ediyorum." dedi.

Sivasspor'un Sivas'ın ortak paydası olduğunu dile getiren Ayhan, "Bahçeşehir Koleji'nin bundan sonra da Sivasspor'a destekleri olacaktır. Dolayısıyla bu eğitim yönünün sportif ve sempatik tarafı takdire şayandır. Sponsorluk anlaşması çok güzel ve isabetli oldu. Karar veren ve destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise özellikle ekonomide topyekun mücadelenin yapıldığı bu dönemde Bahçeşehir Koleji'ne spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kurumun Türk futboluna desteklerinin devam ettiğini aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Burada söylemek istediğimiz önemli bir konu da Ziraat Türkiye Kupası finali stadımızda yapılacak. Stadımızın birtakım eksiklikleri söz konusu, bu iş birliğiyle Türkiye ve Sivas'a layık bir Ziraat Kupası finali oynatmayı düşünüyoruz. Burada da Bahçeşehir Koleji'nin desteklerini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu stat, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ tarafından oluşturuldu. Bu eserle Sivas'a çok önemli bir katkıda bulunuldu. Bahçeşehir Kolejleriyle bundan sonra anılması da bize ayrıca gurur veriyor."





- Yücel: "Spor ve sanatı eğitimden ayrılmaz olarak görüyoruz"





Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de protokolün hayırlı olmasını dileyerek, Sivasspor'a destek için geldiklerini söyledi.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 53 farklı ilde 153 yerleşkede yaklaşık 75 bin öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini ifade eden ve gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Belki de bizi diğer kurumlardan ayıran özelliğimiz, spor ve sanatı eğitimden ayrılmaz olarak görüyoruz. Hatta bunları birbirinin bileşeni olarak görüyoruz. Kampüs açtığımız illerin tüm değerlerini sahiplenmeye çalışıyoruz. Sivasspor da herkesin malumu Sivas'ın en büyük değerlerinden biri. Bu anlamda da Sivasspor'u gerek sportif başarılarında olsun gerek kurumsallaşma ve gerekse finansal anlamda olsun buralara kadar taşıyan başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Sivas'ta herkesin, her gencin, her kesimden kitlenin Sivasspor'u sahiplenmesini sağladı. Dolayısıyla da Sivasspor'u bizim de sahiplenmemizi sağladı. Prosedürler tamamlanınca önümüzdeki aylardan itibaren Sivasspor 4 Eylül Stadyumu bundan sonra Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olarak hizmet vermeye devam edecek."

Konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Sivasspor Kulübü yöneticileri, Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve bazı futbolcular da katıldı.