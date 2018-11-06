Tamer Tuna kimdir? Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa mı etti?

Sivasspor 2018-2019 sezonuna iyi başlayamadı. Süper Lig’in 11. Haftası maç sonuçlarına göre, 11 puanla 14. Sırada yer alan Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen takımla yollarını ayırdı. Peki Tamer Tuna kimdir? Tamer Tuna nereli ve kaç yaşında? Tamer Tuna hangi takımları çalıştırdı? İşte Tamer Tuna biyografisi…

Tamer Tuna kimdir?

Türk eski millî futbolcu, teknik direktör, Tamer Tuna, 1 Temmuz 1976 tarihinde Hanak'ta dünyaya geldi. 1994 yılında Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan Tamer Tuna, profesyonel futbol kariyerine başladı. As takım için yeterli bulunmayan teknik adam, Petrol Ofisi’ne kiralandı. Kiradan döndüğü 1995 yılında as takım için denenen ancak yine başarılı olamayan Tuna, 1995-1996 sezonunun başında Denizlispor’a transfer oldu. Denizlispor’da iki sezon forma giydikten sonra, Dardanelspor’a transfer oldu. Futbol kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Şekerspor, Gaziantepspor gibi birçok futbol takımının formasını giydi. Yurtdışı tecrübesi de bulunan Tuna, Rusya 1. Lig ekiplerinden Terek Grozyn formasını bir sezon terletti.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı oldu

19 defa Milli Takım’a çağırılan Tamer Tuna; A Milli Takım, U-21 Milli Takım formalarını toplamda 18 kere terletti. Futboldan emekli olduktan sonra, teknik direktörlük yapmaya karar verdi. Tamer Tuna, ilk antrenörlük deneyimini 2010-2011 sezonunda Çanakkale Dardanelspor’da altyapı antrenörlüğü yaparak kazandı. 2011 Mayıs ayında Çanakkale Dardanelspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, burada 2013 yılına kadar görev yaptı. Dardanelspor’dan ayrıldıktan sonra, 2013-2015 yıllarında Sergen Yalçın’ın yardımcısı olarak Gaziantepspor ve Sivasspor’da görev aldı. 2015 yılında yolları Şenol Güneş ile kesişen Tamer Tuna, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süreçte, Şenol Güneş ile birlikte iki şampiyonluk yaşadı ve Beşiktaş, Avrupa’da başarılı bir performans sergiledi. Göztepe teknik direktörlüğüne getirildi