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Sivasspor taraftarı, maç sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Süper Lig'inligin 15'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Göztepe maçının çıkışında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Sivasspor taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:31
Sivasspor taraftarı, maç sonrası kalp krizi geçirerek öldü

Sivas'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını tribünde izledikten sonra stattan çıkışta kalp krizi geçiren Eren Dolak (31), yaşamını yitirdi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 15'inci hafta maçında Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı Eren Dolak, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Dolak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Medicana Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Dolak'ın yakınları ve Sivasspor taraftarları gözyaşı döktü. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de hastaneye geldi.

Hastane Başhekimi Prof Dr. Mustafa Gürelik, "Bugün oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçından sonra stattan ayrılırken Eren Dolak isminde bir arkadaşımız fenalaşarak yere yığılmış. Yakınındaki bir hekim taraftar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastanemize geldi. Acil servisimizde yaklaşık 1 saat süren uzun çabalara rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Tüm Sivasspor taraftarına başsalığı dileyerek sabırlar diliyoruz" dedi.

Eren Dolak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:31
  1. Demir Grup Sivasspor-Göztepe
  2. Kalp krizi şoku
  3. Sivassporlu taraftar
  4. Eren Dolak
  5. Kalp krizi geçirip öldü

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