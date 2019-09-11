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Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan:- "Başakşehir'in çok iyi dönemlerinde de kazandığımız maçlar oldu. Ümit ediyorum ki tekrardan bu başarıyı sağlayabiliriz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına odaklandı


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Hakan, kulüp tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Hakan, "Biz de çıkış yakalamak istiyoruz. Milli takım arasına kadar 3 maçlık bir periyodumuz oldu. Beşiktaş'ı yenerek lige çok iyi başladık, Beşiktaş'ı yendikten sonra biraz hedefler büyüdü gibi hissettik. Taraftarımızı biraz heyecanlandırdık açıkçası. Doğal olarak bizden devamını bekliyorlar." dedi.

Sezona damga vurmak istediklerini ancak Rize deplasmanında beklemedikleri bir mağlubiyet ve iç sahada Gazişehir Gaziantep ile berabere kaldıklarını anımsatan Hakan, "Geçtiğimiz sezonlarda da İstanbul'da büyük takımlara karşı çok iyi performans sergiledik. Yine yapabiliriz. Başakşehir'in çok iyi dönemlerinde de kazandığımız maçlar oldu. Ümit ediyorum ki tekrardan bu başarıyı sağlayabiliriz. Takımımız bunu yapabilecek güçte ve kalitede. Gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak Başakşehir maçını kazanırız." diye konuştu.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Milli takımda bulunan Emre Kılınç'ın yer almadığı antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal, Barış Yardımcı ve Armin Djerlek katılmadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
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