Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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