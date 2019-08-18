Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa, tedavisinin ardından taburcu edildi. Medicana Sivas Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, nöroloji servisinde tedavi altında tutulan Samassa'yı sabah muayene etti. 29 yaşındaki Malili kalecinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Balaban, Samassa'nın taburcu edilmesine karar verdi. Samassa, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren Mamadou Samassa ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.