Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti
DG Sivasspor’u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.14 Mart 2019 Perşembe 18:28
DG Sivasspor’u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.
Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti. 16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek içinSivasspor Tesisleri’ne geri dönmek zorunda kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.
YORUM YAZ