Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor dostluk maçı yapacak

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dostluk maçı yapacak. Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği belirtildi. 4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılının heyecanın yaşandığı vurgulanan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada, Demir Grup Sivasspor'umuz ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki şehrin kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında karşılaşacak." ifadelerine yer verildi. Karşılaşma 8 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.



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