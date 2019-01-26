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Sivasspor, Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı

- Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Hugo Vieira: "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takıma elimden geleni yapmaya çalışacağım"

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:40
Sivasspor, Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Portekizli forvet Hugo Vieira ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ara transfer döneminde üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devre arası transfer yapmanın zor olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Çok ince eleyip sık dokuyarak önemli transferler yaptık. Diabate transferiyle başladık, daha sonra Fatih Aksoy transferiyle daha da güçlendik. Şimdi ofansif manadaki sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hugo Vieira ise kırmızı-beyazlı ekibe transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hugo Vieira, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:40
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Hugo Vieira
  4. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
  5. SÜPERLİG

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