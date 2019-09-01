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Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et

Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et...

01 Eylül 2019 Pazar 19:16
Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et

Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et...

Maçın tüm detayları

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. İşte, Sivasspor Gazişehir maçının tüm detayları...

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

Sivasspor ilk 11'i

M. Samassa

A. Appindangoye

Fatih Aksoy

Ziya Erdal

Caner Osmanpaşa

I. Cofie

Mert Hakan Yandaş

Erdoğan Yeşilyurt

Hakan Arslan

Emre Kılınç

M. Yatabaré

Gazişehir ilk 11'i

Günay Güvenç

A. Toșca

Junior Maranhão

Oğuz Ceylan

J. Kana-Biyik

P. Djilobodji

Güray Vural

S. Diarra

P. Twumasi

Abdul Aziz Tetteh

O. Kayode

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:15
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