Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et
Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et...01 Eylül 2019 Pazar 19:16
Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et...
Maçın tüm detayları
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. İşte, Sivasspor Gazişehir maçının tüm detayları...
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Sivasspor ilk 11'i
M. Samassa
A. Appindangoye
Fatih Aksoy
Ziya Erdal
Caner Osmanpaşa
I. Cofie
Mert Hakan Yandaş
Erdoğan Yeşilyurt
Hakan Arslan
Emre Kılınç
M. Yatabaré
Gazişehir ilk 11'i
Günay Güvenç
A. Toșca
Junior Maranhão
Oğuz Ceylan
J. Kana-Biyik
P. Djilobodji
Güray Vural
S. Diarra
P. Twumasi
Abdul Aziz Tetteh
O. Kayode
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