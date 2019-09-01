Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et...

Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et... Maçın tüm detayları Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. İşte, Sivasspor Gazişehir maçının tüm detayları... CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Sivasspor ilk 11'i M. Samassa A. Appindangoye Fatih Aksoy Ziya Erdal Caner Osmanpaşa I. Cofie Mert Hakan Yandaş Erdoğan Yeşilyurt Hakan Arslan Emre Kılınç M. Yatabaré Gazişehir ilk 11'i Günay Güvenç A. Toșca Junior Maranhão Oğuz Ceylan J. Kana-Biyik P. Djilobodji Güray Vural S. Diarra P. Twumasi Abdul Aziz Tetteh O. Kayode

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