Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının biletleri satışta
DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:44
DG Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında pazar günü oynanacak lig maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü saat 19.15’te sahasında Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’da maçın bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP)-54 TL
2. Kategori (Maraton) - 27,5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) - 13,5 TL
Misafir tribünü - 17,5 TL
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