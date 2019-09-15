0553 313 94 23

Sivasspor galibiyete hasret

- Deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

15 Eylül 2019 Pazar 09:59
Sivasspor galibiyete hasret


SİVAS (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde sezona 17 Ağustos'ta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 4 haftalık periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma 23 Eylül'de saat 20.00'de başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:59
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
    1. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza:..
    2. Yüzyıllardır devam eden gelenek:..
    3. Tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi
    4. İran’dan flaş savaş açıklaması!..
    5. Ceviz büyüklüğündeki ‘fındık’..
    6. Kepez Belediyespor lige hazırlanıyor
    7. Kuzey Makedonya’dan 8 bin ton kotanın..
    8. Öfkeli seli Doğu’dan Batı’ya yayılıyor
    9. Cumhur İttifakı Bayburt’ta ruhunu tüm..
    10. MHP lideri Bahçeli Bayburt..
    11. Kanseri yenseniz de riskleri bitmiyor
    12. Savaş bile onların mutluluğuna engel..
    13. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    14. ‘Bir Kuşta Sen Barındır’ sloganıyla..
    15. İbn-i Sina'nın sağlık tavsiyeleri
    16. İzetbegoviç yeniden genel başkan!
    17. Adana’da 3 bin litre kaçak akaryakıt..
    18. Adana’da 10 torbacı tutuklandı
    19. Vali Yardımcısı Gölbaşı’dan..
    20. (Özel) Gelin ve damat nikah şekeri..
    21. Kocaeli’de ekiplerden iş yerlerine..
    22. Bursa’da nefes kesen tırmanış
    23. Filistinli Musa Hicazi’nin ‘Erdoğan’..
    24. Erzurum Atatürk Üniversitesi..
    25. İzmir’den Kanada’ya uzanan başarı
    26. Dünyanın gözü bu zirvede
    27. Sivasspor galibiyete hasret
    28. Saç ektirmek için binlerce..
    29. Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan..
    30. “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü