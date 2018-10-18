Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve maçın hakemi kim?

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat 19:00'da oynanacak. Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılacak. 4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puana sahip ve ligde 15. sırada yer almakta. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Sivasspor-Fenerbahçe maçı BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.