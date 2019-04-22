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Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:15
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar


SİVAS (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geride kalan hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçtaki ilk 11'de zorunluğu değişikliğe gitti.

Güneş, cezalı Caner Erkin'in yerine Sivasspor karşısında Shinji Kagawa'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Kagawa oynadı.

Forvette ise Burak Yılmaz şans buldu.


- Beşiktaş'ta eksikler


Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Adriano Correia, Ricardo Quaresma ile cezalı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e de kadroda yer vermedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.


- Sivasspor cephesi


Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında takımını, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre bir değişiklikle sahaya sürdü.

Keleş, sarı kart cezalısı Özer Hurmacı'nın yerine bu maçta Serhiy Ryabalka'yı görevlendirdi.

Kalede Tolgahan Acar'a görev veren Keleş, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp ve David Braz'dan oluşturdu. Orta sahada Rybalka, Hakan Arslan, Douglas Santos, Emre Kılınç ve Ndinga'yı oynatan Keleş, en uçta ise Diabate'ye şans tanıdı.


- Tribünler dolmadı


Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kale arkası tribününde yaptıkları koreografi ile takımlarına destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise kale arkası tribününde kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarını destekledi.

Sivassporlu futbolcular sahaya, "Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin 45. yılını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.


- Öğrencilere oyuncak dağıtıldı


Sivas Valiliğinin "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sivas'ın Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinden maçı izlemeye gelen öğrencilere, müsabaka öncesinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kırmızı-beyazlı ve siyah-beyazlı futbolcular oyuncak dağıttı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:15
  1. Beşiktaş
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
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