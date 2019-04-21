Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı21 Nisan 2019 Pazar 20:23
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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