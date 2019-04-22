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Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı son dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 54 puanla 3 sırada yer alan Beşiktaş, Yiğidoların takımı olan Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan karşılaşmayı buradan takip takip edebilirsiniz. Sivasspor Beşiktaş canlı izle, Sivasspor Beşiktaş beIN Sports 1 Digitürk şifresiz izle, Sivas BJK maçı canlı skor, Sivasspor BJK maçı son durum.

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:07
Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı son dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 54 puanla 3 sırada yer alan Beşiktaş, Yiğidoların takımı olan Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan karşılaşmayı buradan takip takip edebilirsiniz.

Sivasspor 1-1 Beşiktaş  (45' Diabate | 31' Vida)

 

 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

 

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

 

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz.

Beşiktaş ile Sivasspor’un karşılaşma geçmişleri

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş’ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:07
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