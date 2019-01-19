Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devre arası kamp çalışmaları için gittiği Antalya'da devam eden kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı. Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Demir Grup Sivasspor, Alanya'ya geçerek kampa girecek. Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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