0553 313 94 23

Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

22 Şubat 2019 Cuma 10:25
Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 31 puanla 7. sırada yer alan Sivas temsilcisi, Antalyaspor maçında çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

 

- Sivasspor evinde kaybetmiyor

 

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 11 lig karşılaşmasında 5 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı.

İç sahada bu sezon sadece 3. haftada Kasımpaşa'ya mağlup olan Sivasspor, evinde çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karmızı-beyazlı ekip, evindeki yenilmezlik serisini Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:25
  1. Antalyaspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTSO’dan jandarmaya ziyaret
    1. İTSO’dan jandarmaya ziyaret
    2. Abdullah Avcı’nın, Samet Aybaba’ya..
    3. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödül
    4. TSYD Ege yılın spor ödülleri verildi
    5. Çanakkale Belediyesi Şebeke Bağlantılı..
    6. "Osmanlı prensesi değil, danıskasının..
    7. Başkan Genç, iş adamlarıyla görüştü
    8. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödül
    9. Adıyaman Üniversitesi logosu..
    10. Doğayı da koruyan kart
    11. Alemdar: “Serdivan yeni projelerle..
    12. Kars’ta buzağı destek ödemeleri..
    13. Kazadaaracın içinde sıkışan sürücüyü..
    14. Tokat’ta ahşap ev alevlere teslim oldu
    15. Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10..
    16. AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı
    17. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de
    18. HUGO BOSS İzmir’e ‘Yılın Çalışan..
    19. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    20. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    21. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    22. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    23. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    24. “Geç kalma lüksümüz yok”
    25. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    26. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    27. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    28. Turkcell’den yatırım atağı
    29. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    30. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...