Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor - Deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasıda konuk olduğu Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından sırasıyla deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, iç sahada Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Sivasspor, dün de rakip sahada Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından puanını 36'ya yükseltti.

- Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, 3 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.



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