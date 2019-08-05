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Sivaslılar sosyal medyayı salladı

Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü çağrısı bu yılda sosyal medyada büyük destek topladı ve ilgi odağı oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:12
Sivaslılar sosyal medyayı salladı

Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü çağrısı bu yılda sosyal medyada büyük destek topladı ve ilgi odağı oldu.


Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı ’5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü’ çağrısı sosyal medyada bu yılda geniş yankı uyandırdı. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde kısa sürede paylaşımın trend topic olmasını sağladı. Sivas’ta yaşayan Sivaslılar, Sivas Belediyesinin çağrısını doğru bulduklarını ifade edip, 5 Ağustos’un Dünya Sivaslılar Günü olarak tarihe geçeceğini, artık çok sevdikleri memleketleri ile anılacakları bir günleri olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivaslılar günün dolu dolu etkinlilerle geçeceğini ifade ederek, "Sivas bu ülkenin harcı, çimentosu, Cumhuriyetin kuruluş felsefesidir. Sivas’a bu mana, değerle ne kadar gurur duysalar azdır. Dolayısı ile her il bizim için kıymetli olmakla beraber plakalara denk gelen 8. ayın 5’i, 58’e bir mana, anlam verelim ve bu güne özel tüm değerlerimizi ortaya çıkartacağımız, birlik ve beraberliğimize çok güçlü bir şekilde vurgu yapacağımız bir gün olsun dedik. Bugünde sosyal medyada güzel bir birliktelik oluştu. Gardaşlık kültürümüzü değerimizi özümüzü ortaya çıkaran söylemlerle evrensel, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bir gün dahi olsa insanlar bu duygularını hitap paylaşımları çok güzel oldu. Etkinlik kapsamında kan vereceğiz, yürüyüş yapacağız, halay çekeceğiz, sazını al gel dedik, türküler söyleyeceğiz. Bu iki günü etkinliklerle dolu dolu geçeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İyi ki Sivaslıyız, iyi ki Sivas’ta görev yapıyoruz. Sivaslılar Sivaslı olmaktan ne kadar gurur duysalar azdır” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:12
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