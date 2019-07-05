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Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu

Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, fil dişi, manda boynuzu ve yüksek kalitede çelik kullanarak ürettiği samuray kılıçları ile Japon kılıç ustalarına rakip oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:21
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu

Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, fil dişi, manda boynuzu ve yüksek kalitede çelik kullanarak ürettiği samuray kılıçları ile Japon kılıç ustalarına rakip oldu.


40 yıldır Sivas bıçağı üreten Mustafa Argut, bir aylık uğraşı sonucunda Japonların dünyaca ünlü samuray kılıcını Türklere özgü geleneksel yöntemlerle üretmeyi başardı. Argut, kılıcın ağız kısmında yüksek kalitede çelik kullanırken, sap kısmını ise manda boynuzu ve fil dişinden yaptı. Sivaslı ustanın ellerinden çıkan 85 santimetre uzunluğa sahip samuray kılıcı görünüşü ile de görenlerin dikkatini çekiyor.


Geleneksel yöntemler kullanarak ürettiği kılıç için uzun süren teknik araştırmalar yaptığını, imalatın ise bir ay sürdüğünü belirten Argut, “Bazı teknik özellikler var. Kılıcın sapsız halinin zemindeki açısı 3 santim ve ağız boyu 70 santim. Ben komple çelik kullandım, normalde bu kadar çelik kullanılmayabilir. İnce hesaplara girdik, pirinç balçak kısmını yapmak çok zamanımı aldı. Çeliği kamyon makasından dövdük ve bunun için üç gün uğraştık. Elimizde bulunan imkanlar o zaman öyleydi’’ dedi.


Kılıcın sapında fildişi ve manda boynuzu kullandığını ifade eden Argut, “Çelik olarak makas çeliği, fildişi ve sapı için yaklaşık 9 adet manda boynuzu kullandım. Her birinin istediğim bölgelerini keserek aldım fakat bu kılıç için, biraz renk verecek yerleri tercih ettim. Manda boynuzunun bazı damar renkleri vardır, komple siyah çıkar. Ben renkli yerlerini seçip ona göre hareket ettim. Kılıcın her beyaz noktasında fildişi kullandım. Yani şuan en yüksek kaliteli samuray kılıçlarıyla aynı ayara getirilmiş bir kılıç. Kılıcımızın samuray kılıçlarından üstün yanı çelik kısmında değil. Ben sapta farklılık yaptım. Sap olarak Japon samuray kılıcından daha üstün. Onlar sap olarak ahşap kullanır, ben komple manda boynuzu kullandım ve iç kısmındaki çelik de komple uç kısmına kadar gelir’’ şeklinde konuştu.



Hobbit kılıcı da yapacak


Kılıcı emniyetsiz bir silaha benzettiğini, ağzını açtığın zaman ne yapacağının belli olmayacağını ifade eden bıçak ustası Mustafa Argut, bu yüzden kılıca ağız vermediğini, fakat ilerde ağzını açacağını, daha sonra da geri kapatacağını söyledi. Her çeşit kesici aleti yapma merakı olduğunu vurgulayan Argut, “Bugün bunu yaptım, yarın Hobbit’in kılıcını yaparım, diğer gün Fatih Sultan Mehmet Han’ın kılıcını yaparım. Ben bu işi seviyorum fakat değişik şeyler yapmayı daha çok seviyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:21
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