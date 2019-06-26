Sivaslı sinemaseverler en çok Türk filmlerini tercih etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre son dönemde komedi, korku, dram başta olmak üzere bir çok alanda filmin çekildiği Sivas’ta vatandaşlar daha çok yerli filmleri tercih etti.

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre Sivas’ta ilçeler dahil toplam 17 sinema salonundabin 898 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 386 film gösterime sunuldu. Bunun 225’ini yerli film, 161’ini ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan bu 386 filmde Sivaslının tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2018 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 244 bin 471 seyircinin 166 bin 928’i yerli filmleri, 77 bin 543’ü de yabancı filmleri izledi.