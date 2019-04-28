0553 313 94 23

Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı

Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik 40 zeka oyunu geliştirdi- Türk kültürünü yansıtan oyunlar da tasarlayan ve böylece sektördeki ithalatı azaltmayı hedefleyen Biçer, seri üretim için firmalardan ve yetkililerden destek bekliyor- Mehmet Biçer:- "Türkiye'deki oyunlar yurt dışı kaynaklı. Telife takılmamak için farklı isimlerle üretiliyor. Ben de buna tepki olarak kendi oyunlarımızı üretmeye başladım"

28 Nisan 2019 Pazar 11:15
Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı

SİVAS (AA) - ÖNDER FELEK - Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, tasarımı ve üretimi kendisine ait 40 zeka oyunu geliştirdi.

Rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, üniversite yıllarında merak saldığı zeka oyunlarında sektörün yurt dışına bağlı olmasından rahatsızlık duyarak bu alanda özgün üretimler yapmaya karar verdi.

Görevli bulunduğu merkezde 2 yıl önce oyun üretmeye başlayan ve kısa bir süre sonra özgün 40 zeka oyunu tasarlamayı başaran Biçer, seri üretime geçerek bu sektördeki dışa bağımlılığı azaltmayı hayal ediyor.

Biçer, Türk kültürünü yansıtan oyunların yanı sıra tüm kesimlere hitap eden oyunlar üretiyor.

Üretimlerinin okullardaki zeka oyunları odalarında kullanılmasını isteyen Biçer, ilçelerde de var olan zeka oyunlarıyla ilgili kurslar veriyor.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde öğrencilere rehberlik yaptığını, aynı zamanda zeka testleri uyguladığını söyledi.

Zeka oyunlarına ilgisinin üniversite yıllarında başladığını anlatan Biçer, bu alanın bir derya olduğunu ve öğrencilere faydalı oyunlar üretmeye karar verdiğini dile getirdi.

Biçer, son 2 yıldır özgün oyunlar tasarlamaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki oyunlar yurt dışı kaynaklı. Telife takılmamak için farklı isimlerle üretiliyor. Ben de buna tepki olarak kendi oyunlarımızı üretmeye başladım. İthal etmeyelim aksine ihraç edelim düşüncesiyle bu oyunları üretmeye başladım. Daha sonra hocalarımın yardımıyla 3D yazıcılarla ya da CNC tezgahlarla oyunlarımı çıkarmaya başladım. Öğrencilerin veya yetişkinlerin akıl yürütme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyorum. Çocuklarda hızlı düşünme, el, işlem becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar yapıyorum. Genelde kendi kültürümüzden oyunlar geliştirmeye çalışıyorum. Örneğin 'cihet' diye bir oyun geliştirdim, bu oyun yönlerle ilgili. Böylelikle hem öğrencilerimiz kendi kültürünü öğrenir hem de yurt dışındakilerin Türk kültürünü öğrenmesine yardımcı oluruz diye düşündüm. Bugüne kadar 40 oyun ürettim. Tasarım aşamasında olanlarla 50 oyun var. 3 boyutlu çizimlerimi kendim yapıyorum, CNC tezgahta da materyallerini üretiyorum."

- "Okullarımızı kendi oyunlarımızla donatalım"

Oyunlarının hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ettiğini anlatan Biçer, "Birkaç oyun firmasıyla görüştüm ama olumlu dönüş alamadığım için oyunları üretme aşamasına geçemedim." ifadelerini kullandı.

Biçer, oyunların seri üretimine geçmek için oyun firmalarından destek beklediğini dile getirerek, "Çoğu okulumuzda zeka oyunları atölyesi bulunuyor veya insanlar evlerine zeka oyunu alıyor. Amacım yabancıların değil, kendi ürettiğimiz oyunların alınması. Okullarımızı kendi oyunlarımıza donatalım. Zeka oyunları odası boş kalmasın diye 40 oyun ürettik. Rahatlıkla bir atölyeyi donatacak oyunumuz var." şeklinde konuştu.

Oyunlarının yurt dışında da oynanmasının hayalini kurduğunu belirten Biçer, "Oyunlarımızın okullarda yaygınlaşması için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile bir görüşmem oldu. Onlar da çok iyi karşıladılar. Bir plan hazırlayıp onlara gönderip, bu oyunları hizmet içi eğitim kapsamına aldırmaya çalışacağım." dedi.

Bu süreçte yetkililerden destek beklediğini söyleyen Biçer, Türk devletlerini anlatan strateji oyunu tasarlama çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:15
  1. Mehmet Biçer
  2. oyun
  3. Rehberlik öğretmeni
  4. Sivas
  5. zeka oyunları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATM fareleri suçüstü yakalandı! Kimlikleri şoke etti
    1. ATM fareleri suçüstü yakalandı!..
    2. GKV’liler bir dolap komedyasını..
    3. Atiker Konyaspor ile Galatasaray..
    4. Canpolat, bakanlar ile Haliliye için..
    5. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemi
    6. İnternette oyunun bir adım ötesi kumar
    7. Domotex’in sağlığı Anka’ya emanet
    8. Hokey’in sultanları Domotex’te
    9. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı:..
    10. Parfüm sıkmak orucu bozar mı? | Orucu..
    11. Kolonya kullanmak orucu bozar mı? |..
    12. Beşinci kafile şehitlik ziyareti için..
    13. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme..
    14. “Engelleri El Ele Aşalım Projesi”..
    15. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    16. Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
    17. Kasımpaşa'nın rakibi Evkur Yeni..
    18. (Özel haber) Uzun yol şoförünün Amatör..
    19. 10. AGT Çocuk Şenliği düzenlendi
    20. Türkiye'den net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    21. Komünist Doçent’ten başörtüsüne hakaret
    22. Trabzonspor, son dakika golleriyle 10..
    23. Objektifler kanola sarısına boyandı
    24. Kazada yaşamını yitiren motosikletli..
    25. Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar..
    26. 2. Gastro Festivalinde tescilli Şuhut..
    27. Burdur 193 köy şirketi ile büyüyecek
    28. Belediyede başkan tarlada "işçi"
    29. Türk robotik takımı, insansız hava..
    30. "AB'deki en büyük özel markalı sakız..
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Türkiye düşmanı Ece Temelkuran Fransızlarla bir oldu! Erdoğan ve halka küstah sözler
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak