Sivas’ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli" Düz Dikiş Makineci "kursu açıldı
Sivas’ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli" Düz Dikiş Makineci "kursu açıldı.12 Mart 2019 Salı 13:05
Sivas’ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli" Düz Dikiş Makineci "kursu açıldı.
Giyim Üretim ve Teknoloji öğretmeniHatice Şahin Arslantarafından verilen kursa 13 kadın kursiyer katıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, “Verilen kursta kadın ve çocuk giyimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bluz, tunik, etek, pantolon,gibi model uygulamalı etekler dikiliyor. Kurs 8 Mayıs’a kadar devam edecek. İŞKUR, kursa katılan kursiyerlere günlük 30 lira para ödeyecek." Şeklinde konuştu.
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