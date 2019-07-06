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Sivas’ın Gürün ilçesi Devlet Hastanesinde hacamat tedavisi uygulanmaya başlandı

Sivas’ın Gürün ilçesindeki devlet hastanesinde hacamat tedavisi uygulanmaya başlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:42
Sivas’ın Gürün ilçesi Devlet Hastanesinde hacamat tedavisi uygulanmaya başlandı

Sivas’ın Gürün ilçesindeki devlet hastanesinde hacamat tedavisi uygulanmaya başlandı.


Gürün Devlet Hastanesinde poliklinikte hijyenik şartlarda hacamat, ağrısız ve sızısız bir şekilde yapılmaya başlandı. Gürün Devlet Hastanesi Hacamat Polikliniği sorumlusu Aile Hekimi Uzmanı Dr. Merve Nur Sivlim, hacamatın kavurucu sıcaklarda derin uyku uyumayı sağladığını belirterek, “Herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla belli bölgelerden cilt üzerinde oluşturulan çizikler üzerine vakum oluşturularak bir kupa kapatılması ile kan alma işlemine ‘hacamat’ denilmektedir. Hacamat, yan etkisi ve komplikasyonları nadiren olabilen, kolay uygulanabilen, tekniği çok yararlı ve yasal olarak sadece eğitim almış sağlık çalışanları tarafından uygulanabilen, doğru uygulandığı takdirde çok faydalı bir yöntemdir. Kupa terapisi, yaş ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kuru olanı, ağrıyan bölgeye bardak/şişe çekme işlemine deniyor. O daha çok vücutta masaj etkisi yapıyor. Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifinde ‘Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır’ diyerek önemini vurguladığı vücuttan kan akıtılarak yapılan işlem yaş kupa. yani hacamat uygulanmasıdır” dedi.


"Hacamat yaptıran dinç kalır"


Sivlim, hacamat yaptıranların dinç kaldığını ifade ederek, “Tıbbi hacamat kanda pıhtı ve iltihap oluşmasına neden olan toksinleri kandan atarak kanın temizlenmesini sağlar. Kandaki toksinlerin artmasına neden olan besinlerdeki hormon ve katkı maddeleri ile ilaç kalıntılarının neden olduğu rahatsızlıklardan kurtulmak için kanın temizlenmesi önemlidir. Kan vermek faydalı kısımlarının da vücuttan atılmasına neden olduğundan kan kaybı yaşanır. Fakat kandaki kimyasal maddeler ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan hacamat sayesinde daha sağlıklı ve dinç bir yaşama sahip olabilirsiniz” dedi.


Sivlim, herkese hacamat yaptırmalarını tavsiye ederek, “Hastanemiz hacamat ünitesinde hacamat uygulamamızı başlatmıştır. Tüm halkımıza şifa kaynağı ve Peygamber Efendimizin sünneti olan bu uygulamayı yaptırmayı öneriyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:42
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