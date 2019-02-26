Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini çıkardı

Sivas’ta İngilizce Öğretmeni Olcayto Şahin, yaklaşık 1,5 yıl çalışarak Sivas’ın M.Ö. 2400’den, Cumhuriyet dönemine kadar kronolojik cetvelini hazırladı. Tarih cetvelinde uygarlıklar, devletler ve yaşanan olaylar yer alıyor.

İzzettin Keykavus Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Olcayto Şahin (51), küçük yaşlardan itibaren tarih ile ilgilenmeye başladı. Çeşitli araştırmalar yapan Şahin, Sivas’ın tarihinin iyi anlatılmadığını düşünerek yaklaşık 1.5 yıl süren bir çalışmayla Sivas’ın tarihi kronolojik cetvelini çıkardı. Sivas’ın M.Ö. 2400’den, Cumhuriyet dönemine hazırlanan kronolojik cetvelde uygarlıklar, devletler ve yaşanan olaylar yer alıyor.

İngilizce Öğretmeni Olcayto Şahin, "Çocukların müfredatını inceledim orada yerel tarih ile ilgili çok az şey olduğunu gördüm. Bundan kaynaklı öğrencileri daha çok bilgilendirecek bir şeylere gereksinim duydum. Sivas tarih şeridinin olabileceğini düşündüm. Yaklaşık 1,5 sene çalışarak bu eseri meydana getirdim. Tarih ve İnkılap Tarihi müfredatı yerel tarih konusunda çok az bilgi içeriyor. Öğrencilerimizin Sivas’ın yerel tarihi konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi için bir çalışma yaptım" dedi.

Küçük yaşlardan beri tarihe özel bir ilgi duyduğunu ifade eden Şahin,"İlkokuldan beri amatörce okumalar yapıyordum. Çok ilgiliydim. Şerit 485x35 santimetre Hititler’den bu yana bilinen tarihten bu yana 1923 yılına kadar bütün detay bilgilerin hepsini içeriyor. 46 tane maddemiz var resimlerle desteklenmiş durumda" diye konuştu.

Şahin, yapılan çalışmayla öğrencilerle birlikte yarışmalara katılacaklarını da söyledi.

Okul Müdürü Bahattin Gülez ise, "Olcayto bey üretken bir öğretmen kendisi İngilizce öğretmeni olmasına rağmen okulumuzda bir çok alanda çalışmalarla öğrencilerimize kaynaklı etmekte bu eseriyle de tarih şeridinden hareketle Sivas’ın yereliyle ilgili çocuklarımıza bilgi vermek 1,5 yıldır kendi çapında kitaplar alarak çalışmalar yapıyordu. Sonuçta bu eser meydana geldi. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.