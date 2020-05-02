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Korona Virüs

Sivas’ın 2 köyünde 14 gün önce uygulamaya konulan koronavirüs karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Zara ilçesi Nasır ile Suşehri ilçesi Güneyli köylerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce uygulamaya konan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:29:00 -
Sivas’ın 2 köyünde 14 gün önce uygulamaya konulan koronavirüs karantinası kaldırıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde uygulanan karantina sonlandırıldı.

“Köylerde sosyal izolasyon sağlandı”

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Zara ilçesi Nasır ile Suşehri ilçesi Güneyli köylerinin 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Bu köylerde sosyal izolasyonun sağlandığı ifade edilen açıklamada, saat 00.00'dan itibaren karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

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